Министром обороны Украины станет юрист

Владимир Зеленский уже внес свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства – уволенного с должности министра по реинтеграции Резникова, человека абсолютно гражданского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду на Украине случился очередной министропад. Верховная рада одного за другим отправила в отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Донбасса Алексея Резникова, а также вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Последним голосованием депутаты выбили кресло из-под министра обороны Андрея Тарана.

Впрочем, он сам подал в отставку накануне. Ходят слухи, что Таран жаловался на здоровье. Может быть поэтому он попал в такую неловкую ситуацию в день первого применения ударного беспилотника «Байрактар» в Донбассе. После появления первых кадров в соцсетях он поспешил обвинить российские спецслужбы в информационной провокации, назвав видео с ударом по артиллерии народной милиции ДНР фейком и вбросом. А через пару часов сведения об атаке дрона подтвердили начальник Генштаба и главком ВСУ.

Это конечно многое говорит об уровне взаимодействия высших армейских чинов на Украине. Министру обороны просто не доложили о применении ударного беспилотника. То ли уже списали со счетов как «хромую утку», то ли не дозвонились… В любом случае, выглядит это довольно комично.

Владимир Зеленский уже внес свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства – уволенного с должности министра по реинтеграции Резникова, человека абсолютно гражданского.

Алексей Резников, между прочим, срочную военную службу проходил в войсках Парашютно-десантной службы ВВС СССР. Окончил с отличием юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности «правоведение». Имеет свидетельство про право на осуществление адвокатской деятельности и соответствующую практику как в собственной контрое, так и в других компаниях. В политике прошел путь от депутата Киевского горсовета до министра по делам реинтеграции «оккупированных» территорий. Представлял Украину в Трехсторонней контактной группе, фактически саботируя ее работу.

В назначении гражданского человека на должность министра обороны незалежной нет ничего удивительного. Зеленский тем самым завершает реформу, начатую еще его предшественником – Петром Порошенко. Именно он задумал по стандартам НАТО законодательно закрепить кресло главы оборонного ведомства за невоенным.

По сути, военная власть теперь должна делиться между тремя ветвями. Министр обороны будет отвечать за политику и общественные выступления. Ему остаются общее планирование, обеспечение и развитие ВСУ, использование денег на оборону. Этакий завхоз с расширенными полномочиями.

Главком Вооруженных сил занимается, собственно, войной, руководит войсками, отвечает за их боеготовность.

Начальник Генштаба занимается стратегическим планированием и определением ресурсов, необходимых для выполнения поставленных задач.