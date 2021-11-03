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Политика3 ноября 2021 16:25

Зеленский предложил назначить министром обороны Украины бывшего вице-премьера Резникова

Он сменит ушедшего в отставку Андрея Тарана
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Прежний министр обороны Украины продержался в должности немногим больше года

Прежний министр обороны Украины продержался в должности немногим больше года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-премьер Украины Алексей Резников предложен Верховной раде на должность министра обороны страны президентом Владимиром Зеленским, говорится в тексте постановления на сайте украинского парламента.

Предложение главы государства народные избранники поддержали большинством голосов.

На посту главы Минобороны Алексей Резник сменит ушедшего в отставку Андрея Тарана, который руководил главным оборонным ведомством государства с середины 2020 года. Уходу с должности предшествовали несколько скандалов, в том числе с применением ударного дрона "Байрактар" против армии ДНР.

Алексей Резников до назначения с марта 2021 года был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а также занимал пост вице-премьера.

У Резникова юридическое образование. В этой профессии у него 20-летний стаж. Заслуженный юрист Украины.