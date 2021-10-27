Чем Донбасс может ответить на удары Украиной турецкими беспилотниками Байрактар

Применение турецких Байрактаров - это уже новый и гораздо более серьезный уровень ведения войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На странице Генштаба незалежной в Facebook читаем: "Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar".

По сути, это признание в преступлении.

Потому что 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники даже вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности.

Но и это еще не все. По данным штаба противовоздушной обороны ДНР, крылатый лазутчик вторгся в воздушное пространство республики на 15 километров (о результатах бомбежки не сообщается). А в пресс-службе Генштаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения. Минобороны ДНР готово предоставить миссии ОБСЕ доказательства, что это ложь.

Донбасс давно привык к ударам украинских беспилотников по штабам и позициям ополченцев, промышленным объектам республики и домам мирных жителей. Бомбы летели даже на головы прихожан, идущих к церкви на пасху. Но то были бомбежки с примитивных дронов (некоторые из них были сбиты пулеметным или зенитным огнем). Применение же турецких Байрактаров - это уже новый и гораздо более серьезный уровень ведения войны. И на эту напасть защитникам Донбасса придется соответствующим образом реагировать, менять тактику борьбы с воздушными пиратами и искать противоядие. Злобствующие украинские блоги радостно кричат о "перемоге".

Но давайте вспомним недавнюю войну в Карабахе. Те же турецкие Байрактары (запускаемые азербайджанской армией) поначалу играючи уничтожали армянскую боевую технику. И тогда тоже можно было слышать, что этому трудно или даже невозможно было что-либо противопоставить.

Безусловно, урон армянской стороне поначалу был нанесен серьезный. Но мало кто в тот момент обратил внимание на заявление экс-первого заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Он сказал, что после первых налетов азербайджанских (а точнее - турецких ударных БПЛА) произошло какое-то чудо. Байрактары стали либо гордо биться о землю, либо залетать на армянскую территорию.

И после этого на целых четыре дня бомбардировки Байрактаров прекратились. Почему?

Ответ подсказал американский военный эксперт, сделавший анализ и пришедший к выводу, который, скорее всего подкреплен данными космической разведки. По его сведениям, на электронные мозги Байрактаров» воздействовала серьезная сила. Американцы заявили, что, мол, это проклятые русские своими системами РЭБ уводили БПЛА на армянскую сторону или заставляли их сваливаться в штопор. Кстати, в Карабахском конфликте было уничтожено до 15 Байрактаров. Досталось им и в Сирии. В 2020 году в Идлибе турецкие части впервые массово применили свои ударные дроны. Уничтожали бронетехнику и артиллерию сирийской армии, поддерживали наступления террористов с воздуха. Трое суток тогда потребовалось сирийским войскам, чтобы перестроиться, организовать работу систем РЭБ и ПВО. Было сбито 12 Байрактаров. И свои задачи турки тогда не решили, - отступили с уже занятой территории. Тут можно вспомнить и ливийский удачный опыт борьбы с ударными БПЛА с помощью РЭБ и средств ПВО.

Так можно ли считать Байрактары неким чудо-оружием, которое на любом участке фронта в любой обстановке обеспечит победу украинской армии в Донбассе? Не думаю. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в боевых действиях в регионах мира сбито 47 турецких дронов.

Вооруженные силы ДНР/ЛНР уже накопили немалый опыт борьбы с этой крылатой боевой техникой. Есть и соответствующие средства. И это не только пулеметы или зенитные орудия. Есть и комплексы ПВО - "Панцири" и "Торы". Есть и эффективные системы радиоэлектронной борьбы, "вырубающие" электронные мозги Байрактарам. В небе над Донбассом могут появиться и беспилотники-камикадзе, которые взрываются во время сближения с БПЛА противника.

Не будем лукавить: донецкая сторона уже приготовилась к разному развитию событий. В случае эскалации конфликта в том регионе вероятно будут работать все системы ПВО. Нельзя исключать, что вооруженные силы незалежной будут использовать не только турецкие, но американские беспилотники, а также средства РЭБ. А это уже будет "многосторонняя" и высокотехнологичная война.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Байрактар ТБ2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полёта. Имеет 4 ракеты на подвеске. Может находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Длина - 6,5 м. Размах крыла - 12 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг. Грузоподъемность - 55 кг. Максимальная скорость - 222 км ч. Радиус действия - 150 км. Потолок - 8200 м. Автономность полета - 24 часа. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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