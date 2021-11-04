Минкульт Украины внес Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности

Максима Галкина на Украине внесли в "черный список" деятелей культуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство культуры Украины обнародовало обновленный список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. В перечне, опубликованном 4 ноября на официальном сайте ведомства, появился российский юморист Максим Галкин.

В алфавитном списке Галкин расположился под номером 42, между Олегом Газмановым и Юрием Гальцевым. Отмечается, что угрозу национальной безопасности Украины артист и телеведущий начал представлять с 3 ноября 2021 года.

В документе также говорится об изменениях, внесенных в украинский Закон «О кинематографии», согласно которым Госкино будет отказывать в выдаче разрешений на распространение и показ фильмов, в которых снимался хотя бы один человек из «черного списка». Уже действующие разрешения будут приостановлены.

Министерство культуры и информационной политики Украины составляет «черный список» деятелей культуры по представлениям Службы безопасности страны. На 4 ноября в списке 259 человек. Среди них Вера Алентова, Надежда Бабкина, Моргенштерн, Александр Розенбаум, Сергей Безруков, Эвелина Бледанс, Федор Бондарчук, Леонид Ярмольник, Николай Бурляев, Владимир Гостюхин, Жерар Депардье, Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин и другие артисты.

Шутки Галкина украинские чиновники направляли на экспертизу в комиссию по защите общественной морали еще в 2018 году, заподозрив в них политическую провокацию.