Путин возложил цветы к мемориалу окончания Гражданской войны в Севастополе Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному 100-летию завершения Гражданской войны, расположенному в Карантинной бухте города.

В церемонии возложения цветов к памятнику приняли участие глава Севастополя Михаил Развожаев и полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также представители национальных общественных объединений Крыма, курсанты и юнармейцы.

Затем у Путина запланированы переговоры с Развожаевым, после чего российский лидер примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Как писал сайт kp.ru, мемориал, посвященный посвященный 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России, открыли в Севастополе в апреле 2021 года. Он также носит неофициальное название "Памятник примирения".