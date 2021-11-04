В США арестовали аналитика Игоря Данченко

Российский аналитик Игорь Данченко Фото: Facebook Игоря Данченко

Российский аналитик Игорь Данченко задержан в Соединенных Штатах по делу о расследовании возможных связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией.

Данченко был арестован в четверг, 4 ноября, обвинение против него пока не выдвинули. Его арест проходил в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, летом 2016 года ФБР провело расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), о котором стало известно лишь в мае 2018 года, когда газета The New York Times сообщила о проверке членов предвыборного штаба Трампа: Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. Ради расследования ФБР внедрило в окружение Трампа информатора, который выяснял, есть ли связи между штабом Трампа и российскими властями.

Как писал сайт kp.ru, автором компромата о «сговоре»Трампа с Россией оказалась россиянка.