Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» Фото: сайт президента Белоруссии

Союзное государство является «приоритетом из приоритетов», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Как отметил политик, Москва и Минск приступает к перезагрузке совместного экономического пространства. По его словам, это предполагает внедрение «современных технологий, стилей и методов принятия решений».

Как писал сайт kp.ru, 9 сентября 2021 по итогам переговоров в Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи Лукашенко заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года на заседании Государственного совета Белоруссии. Президент России в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.