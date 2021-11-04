Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 ноября 2021 20:17

Осужденный за убийство сбежал из психбольницы под Москвой

Мужчина устроил конфликт с охраной учреждения, после чего устроил побег
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осужденный за убийство сбежал из психбольницы под Москвой.

Осужденный за убийство сбежал из психбольницы под Москвой.

Из психиатрической больницы закрытого типа в Чеховском районе Московской области сбежал мужчина, осужденный за убийство.

Как рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах, мужчина находился на принудительном лечении. Сначала он устроил конфликт с охраной медицинского учреждения, после чего устроил побег.

В настоящее время ведутся поиски осужденного.

Как писал сайт kp.ru, в середине октября в Краснодаре из психиатрической больницы сбежали трое опасных пациентов: 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук и 40-летний Александр Стешенко. Двоих задержали в тот же день, самый опасный, который был осужден за убийство и принудительно лечился, все еще на свободе.

Напомним, на этой неделе в Астрахани после недели розыска, предположительно, задержали Магомеда Алханова - особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы.