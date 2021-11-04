Осужденный за убийство сбежал из психбольницы под Москвой.

Из психиатрической больницы закрытого типа в Чеховском районе Московской области сбежал мужчина, осужденный за убийство.

Как рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах, мужчина находился на принудительном лечении. Сначала он устроил конфликт с охраной медицинского учреждения, после чего устроил побег.

В настоящее время ведутся поиски осужденного.

Как писал сайт kp.ru, в середине октября в Краснодаре из психиатрической больницы сбежали трое опасных пациентов: 20-летний Никита Житников, 25-летний Эрик Иванчук и 40-летний Александр Стешенко. Двоих задержали в тот же день, самый опасный, который был осужден за убийство и принудительно лечился, все еще на свободе.

Напомним, на этой неделе в Астрахани после недели розыска, предположительно, задержали Магомеда Алханова - особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы.