Москвичей предупредили о сильном тумане ночью 5 ноября 2021

Москвичей предупредили о сильном тумане ночью 5 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

«В ночные часы и до 9 утра 5 ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», – говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

Власти Москвы призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

Напомним, на этой неделе из-за сильного тумана, накрывшего Москву, были задержаны и отменены более 700 рейсов в аэропортах. При этом с 8:50 до 9:30 по московскому времени принять самолеты на посадку в городе не заходили вообще.

Как писал сайт kp.ru, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что стало причиной сильного тумана в Москве. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно остывает при сильном инфракрасном излучении.