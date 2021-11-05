Футболисты "Спартака" сыграли вничью с "Лестером" 1:1 на групповом этапе Лиги Европы

"Спартак" побился с "Лестером" в Англии. Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 4 ноября, в Англии прошел матч 4 тура группового этапа Лиги Европы. Британский "Лестер" принимал на своем поле московский "Спартак". Поединок прошел по очень драматичному сценарию, сообщает "КП-Спорт".

В этой встрече на 51-й минуте первый гол был забит "Спартаком" - отличился нигерийский полузащитник Виктор Мозес. Однако же через 7 минут "Лестер" смог отыграться после того, как Даниэль Амарти головой отправил мяч в сетку ворот Селихова.

Но голкипер "Спартака" смог стать героем на 75-й минуте встречи. В ворота "красно-белых" был назначен пенальти. Подошедший к мячу форвард "Лестера" Джейми Варди не смог забить гол - Селихов отбил мяч, угадав направление удара.

Следующая игра у "Спартака" в Лиге Европы пройдет 24 ноября - дома "красно-белые" сыграют против "Наполи". В турнирной таблице группы C Лиги Европы "Спартак" после 4 матчей - на 4 месте с 4 очками. Лидером же является "Наполи", набравший 7 баллов, следом - "Легия" с 6 очками, а потом - "Лестер" при 5 баллах.