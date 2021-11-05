Овечкину осталась одна шайба до четвертого места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Флоридой» забил один гол и отдал две голевые передачи. Матч закончился со счетом 4:5.

Таким образом, россиянин отстает на одну шайбу от Бретта Халла в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин забил 740 голов, на счету канадца — 741 гол.

Напомним, что первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голам. На втором месте идет Горди Хоу: у американца 801 гол. Тройку замыкает Яромир Ягр (766).

Ранее состоялся матч регулярного чемпионата между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой со счетом 3:2 в пользу «молний». Александр Овечкин не совершил результативных действий впервые в сезоне. Стоит отметить, что эту встречу посетил тренерский штаб сборной России. На матче присутствовали главный тренер Алексей Жамнов и его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.