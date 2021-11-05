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Общество5 ноября 2021 11:40

Австрия снимет ограничение на авиасообщение с Россией с 9 ноября 2021 года

В республике поблагодарили Минтранс РФ за сотрудничество
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Австрии снимут ограничение на авиасообщение с Россией с 9 ноября 2021 года

Власти Австрии снимут ограничение на авиасообщение с Россией с 9 ноября 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стаст-секретарь министерства транспорта Австрии Магнус Бруннер сообщил, что в ответ на шаг России республика снимет ограничение на авиасообщение с 9 ноября 2021 года.

Он отметил, что ограничения из-за коронавируса в прошлом году показали важность поддержки авиасообщения. Бруннер поблагодарил коллег из Минтранса России за сотрудничество.

- 9 ноября все ограничения на полеты между Австрией и Россией с российской стороны будут сняты. Австрия также снимает взаимные ограничения, — гласит текст заявления Бруннера.

Позже новый глава министерства иностранных дел республики Михаэль Линхарт в разговоре с РИА Новости сообщал, что Австрия приветствует решение России снять ограничение на авиасообщение со страной. При этом он уточнил, что правила въезда туристов остаются прежними.

Напомним, если турист не привит одобренным Евросоюзом или ВОЗ препаратом, то ему придется отправиться на десятидневный карантин. Срок можно сократить, если гражданин на шестой день сдаст отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.