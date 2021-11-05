Украинские журналисты обвинили в предательстве депутата, нарисовавшего портрет Путина

Во Львове депутат нарисовал портрет Путина на заседании горсовета. Фото: скриншот видео

Депутат Львовского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив нарисовал портрет российского лидера Владимира Путина во время заседания. Об этом сообщил телеканал «24 канал».

- Львовский депутат-художник от «ЕС» Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина, — говорится в сообщении телеканала.

При этом украинские журналисты остались недовольны, что парламентарий изобразил на листке бумаге президента страны, к которой Украина имеет претензии.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как депутат «набрасывает» контур портрета с телефона, а остальные детали добавляет от себя.

В 2017 году итальянский фермер Дарио Гамбарин, ранее уже рисовавший на своих землях гигантские портреты Фиделя Кастро, Барака Обамы, Римского Папы Франциска и других знаменитостей, нарисовал в поле огромный портрет Владимира Путина. Тогда итальянец выразил надежду на продуктивные переговоры российского лидера с уже бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В частности, Гамбарин надеялся, что главы государств обсудят «актуальные проблемы экономики и миграции, а также вопросы по Украине, Сирии и ядерному разоружению».