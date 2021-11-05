Большой барьерный риф Австралии почти полностью обесцветился Фото: REUTERS

Ученые выявили почти полное обесцвечивание Большого барьерного рифа Австралии в результате климатических изменений.

Начиная с 1998 года, когда началось массовое обесцвечивание кораллов рифа, лишь 2% экосистемы не потеряли цвет. Специалист Центра по изучению коралловых рифов ARC при Университете Джеймса Кука Терри Хьюз отметил, что масштаб температурных изменений океана, из-за которых происходит обесцвечивание кораллов, растет, передает сайт Phys.org, специализирующийся на научных новостях.

Как уточняется в сообщении, кораллы теряют цвет вследствие стресса, которому они подвергаются на фоне всплесков температуры. Водоросли вытесняются из тканей, из-за чего кораллы лишаются ярких цветов. Отмечается, что Большой барьерный риф испытал массовое обесцвечивание в 2016, 2017 и 2020 года, когда многим кораллам пришлось бороться за выживание.