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Происшествия5 ноября 2021 19:42

В Колумбии задержали россиянина, обвиняемого в связях с ИГ*

Задержанный находился в международном розыске с 2013 года
Абдулла ШАКИРОВ
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В Колумбии задержали россиянина, обвиняемого в связях с ИГ*

В Колумбии задержали россиянина, обвиняемого в связях с ИГ*

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин России Владимир Таранец, разыскиваемый российскими властями за участие в деятельности ИГ*, был задержан полицией Колумбии в аэропорту Боготы, сообщил генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас.

«Гражданин России Владимир Таранец, которого власти его страны называют членом террористической группировки «Исламское государство»*, был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», – написал он в Twitter.

По словам Варгаса, задержанный известен под прозвищем Али-Али. В настоящее время колумбийская сторона находится на связи с российскими правоохранителями и решает вопрос экстрадиции россиянина.

Известно, что Таранец был объявлен в международный розыск в 2013 году. Он участвовал в террористической деятельности ИГ* в Сирии. Как стало известно полиции Колумбии, россиянин приехал в южноамериканскую страну из Турции и планировал отправиться в Гватемалу.

*Запрещенная в России терррористическая организация