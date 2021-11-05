В Колумбии задержали россиянина, обвиняемого в связях с ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин России Владимир Таранец, разыскиваемый российскими властями за участие в деятельности ИГ*, был задержан полицией Колумбии в аэропорту Боготы, сообщил генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас.

«Гражданин России Владимир Таранец, которого власти его страны называют членом террористической группировки «Исламское государство»*, был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе», – написал он в Twitter.

По словам Варгаса, задержанный известен под прозвищем Али-Али. В настоящее время колумбийская сторона находится на связи с российскими правоохранителями и решает вопрос экстрадиции россиянина.

Известно, что Таранец был объявлен в международный розыск в 2013 году. Он участвовал в террористической деятельности ИГ* в Сирии. Как стало известно полиции Колумбии, россиянин приехал в южноамериканскую страну из Турции и планировал отправиться в Гватемалу.

*Запрещенная в России терррористическая организация