Представитель Крыма предложил изменить тактику борьбы за скифское золото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вернуть скифское золото в Крым возможно при изменении тактики в судебном процессе. Такое мнение высказал замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов, предложив сменить команду юристов.

«Шансы вернуть коллекцию есть при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс», - приводит РИА Новости слова представителя полуострова.

По его словам, голландские адвокаты, представляющие интересы музеев Крыма, в большей степени перевели дело в гражданско-правовую плоскость, не обсуждая вопроса о государственно-правовой принадлежности республики.

«Спор четырех крымских музеев с голландским музеем, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», - считает представитель Крыма.

Напомним, коллекция «скифского золота», которое находится в Нидерландах с 2013 года, включает в себя 2 111 объектов из четырех крымских музеев: Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Как писал сайт kp.ru, ранее апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте» в пользу Украины. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что Москва может обратиться в кассационный суд по данному делу.