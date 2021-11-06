Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в Техасе. Фото: facebook.com/Astroworld Fest Фото: Facebook

По меньше мере восемь человек погибли и несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival, который проходил в Техасе.

Как передает местное издание Houston Chronicle со ссылкой на данные правоохранителей, причина происшествия не названа, но известно о большой давке на фестивале. Как известно, Двухдневное мероприятие собрало на своей площадке около 50 тысяч человек. Второй день отменили.

Отмечается, что давка произошла в пятницу, 5 ноября, в ходе выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Напомним, ранее 44 человека погибли и более сотни пострадали в результате давки во время праздника на праздновании Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле. Трагедия произошла в первое масштабное мероприятие за время пандемии. Организаторы празднования насчитали свыше 100 тысяч гостей мероприятия. Израиля приняли решение привлечь военнослужащих армии для эвакуации раненых и тел погибших после обрушения трибуны.