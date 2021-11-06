В России 6 ноября 2021 выявлено 41 335 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявлено 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 6 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 880. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 3 138. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 3 085 инфицированными за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 11,3% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 188 летальных исходов, а полностью выздоровели 29 201 человек.

Таким образом, по состоянию на субботу, 6 ноября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 8 755 930. Жертвами инфекции стало 245 635 человек, а выздоровели 7 535 172 пациента.