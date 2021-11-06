Правительство РФ утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в сфере искусств

В России можно будет получить второе высшее образование в сфере культуры бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2022 года в России можно будет бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, оно опубликовано 6 ноября.

За счет бюджета второе высшее можно будет получить по специальностям: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Сдавать ЕГЭ абитуриенты не будут. Они должны будут пройти собеседование, творческие и профессиональные испытания.

Чтобы не сокращать количество бюджетных мест для тех, кто получает первое образование, правительство выделило дополнительные средства десяти ведущим профильным вузам страны, в которых и можно будет бесплатно получить второе высшее. Отбор претендентов будет происходить отдельно от тех, кто поступает в вуз впервые.

Ранее на kp.ru сообщалось, что около 50 российских вузов вошли в список лучших по версии глобального научно-исследовательского консультационного центра QS.