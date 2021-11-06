Спилберг продал 86-метровую яхту за 150 млн долларов

Стивен Спилберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский режиссер Стивен Спилберг продал свою 86-метровую суперъяхту Seven Seas, что переводится как «Семь морей», за 150 миллионов долларов.

Как передает Forbes, новым хозяином суперяхты стал канадский миллиардер Барри Зекельман, который владеет сталелитейной компании Zekelman Industries.

Яхта была построена в 2010 году. На судне имеется девять кают, а также кинотеатр и вертолетная площадка. Отмечается, что новый владелец переименовал яхту в «Человек из стали».

Напомним, ранее Forbes со ссылкой на источники рассказал, что в текущем году российский миллиардер Роман Абрамович должен получить новую роскошную 145-метровую суперъяхту Solaris. Как сообщалось, яхта сойдёт со стапелей верфи Lloyd Werft в Германии, где ранее для бизнесмена построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna. На Solaris будет восемь палуб, на которых в свою очередь будут расположены тренажерный зал, джакузи, бассейн, а также лифт и вертолетная площадка.