Шотландский балет нашел расизм в "Щелкунчике" и намерен его переделать

В Шотландии считают, что в Щелкунчике есть элементы расизма и намерены исправить балет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Шотландии намерены переделать одну из любимых в Великобритании рождественских постановок – балет «Щелкунчик». Руководство труппы решило избавиться от расизма, которым, по мнению Шотландского балета, пронизан «Щелкунчик».

«Мы не должны ходить на цыпочках вокруг «расистских» карикатур в «Щелкунчике», - цитирует Telegraph представителя Шотландского балета.

Изменения, которые внесут в костюмы и хореографию в свете движения Black Lives Matter, будут «тонкими, но важными». Цель изменений – удалить из балета нюансы в изображениях иностранных культур, которые современная аудитория может счесть оскорбительными.

Так, изменятся декорации для второго акта балета. Китайский и арабский танцы в «Стране сладостей» также будут изменены. Арабские танцы станут менее сексуальными, а китайские персонажи избавятся от заостренных пальцев, шляп с рисовыми полями и характерных длинных усов. Впервые в истории театра роль мастера игрушек Дроссельмейера будут исполнять танцовщицы.

Художественный руководитель Шотландского балета Кристофер Хэмпсон считает, что «исправление неуместных культурных стереотипов» не испортит «Щелкунчика», наоборот, постановка станет более богатой.

«Если мы видим расистские стереотипы или слышим о расизме в балетном мире, с этим необходимо бороться», - сказал Хэмпсон.

Ранее в США звучали требования переделать балетную версию «Щелкунчика», изъяв из рождественской сказки «расовые стереотипы».