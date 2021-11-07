Сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

В финале россиянки играли против сборной Швейцарии Фото: REUTERS

Женская сборная России по теннису стала победителем турнира Билли Джин Кинг. В финале россиянки играли против сборной Швейцарии и одержали победу со счетом 2-0.

Финал турнира длился 2 часа 27 минут. Турнир Билли Джин Кинг - правопреемник Кубка Федерации, на котором российская команда в последний раз попадала в финал в 2015 году. Тогда спортсменки не смогли выиграть и уступили Сборной Чехии. Последнюю победу на турнире Россия одерживала в 2008 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, сборную России на турнире имени Билли Джин Кинг представляют Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Сборная России стала первой командой, вышедшей в полуфинал командных соревнований.