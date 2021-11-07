Власти Кубы отменили обязательный карантин для туристов

С 15 ноября будут отменены обязательные тесты на коронавирус для въезда на Кубу Фото: REUTERS

Власти Кубы разрешили въезд в страну иностранным туристам без прохождения карантина. Новые правила начнут действовать с 7 ноября 2021 года.

Отмечается, что иностранцев ждет еще одно послабление - с 15 ноября будут также отменены обязательные тесты на коронавирус при въезде на Кубу. Туристам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест - его нужно сделать за 72 часа до посадки на самолет. Детям до 12 лет разрешено лететь без этих документов.

Как пишет "Коммерсант", с 15 ноября число рейсов на Кубу составит более 400 в неделю. На границе иностранцам будут делать повторный тест на коронавирус.

Как ранее писал сайт kp.ru, Куба получила более 40 тонн гуманитарной помощи от России. Груз содержал пшеничную муку, подсолнечное масло и другие продукты.