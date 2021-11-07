В Казахстане шесть шахтеров погибли из-за выброса метана

Шестеро шахтеров погибли, двое пострадали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана, сообщает местное издание turanpress.kz.

ЧП произошло в воскресенье, 7 ноября, в 9:30 по местному времени. По предварительным данным, в забое вентиляционного штрека произошел выброс метана, что и привело к жертвам.

"Из 8-ми работников, находящихся в забое 6 погибло, 2 травмировано (состояние уточняется), - говорится в сообщении издания. - Производится подъем на поверхность".

В момент происшествия в шахте находилось 64 шахтера.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кемеровской области в пятницу, 5 ноября, в 16.00 поступило сообщение о том, что в конвейерном штреке одного из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района произошло обрушение металлической конструкции, в результате чего погиб 36-летний начальник участка. Следственные органы Кузбасса сообщают, что по данному факту следователи проводят доследственную проверку.