Эрик Земмур Фото: REUTERS

Франции следует отменить санкции против России и сосредоточиться на собственном суверенитете, выйдя из-под американской и немецкой опеки, заявил в интервью Sputnik французский журналист Эрик Земмур.

Земмур, по данным соцопросов Harris Interactive, может выйти во второй тур президентских выборов в случае участия в них. Правда, официально свою кандидатуру на выборы журналист еще не заявлял.

"Первая мера, которую стоит принять, - это отказаться от политики европейских и западных санкций, - подчеркнул Земмур. - Это дружеский жест по отношению к нашим российским друзьям".

Он также отметил, что следует "прекратить это искусственное идиотское и устаревшее противостояние с Россией".

Земмур считает важным сосредоточиться на собственном суверенитете, то есть "больше не подчиняться американской и немецкой опеке, выйти из военного командования НАТО".

В числе стран, которые следует поддержать французам, Земмур назвал Польшу и Венгрию, которые "противостоят брюссельской Комиссии и европейской политкорректности".

Напомним, что Эрик Земмур многократно призывал политиков к честности. В частности, в одном из выпусков авторского телешоу, он назвал справедливым возвращение Крыма в состав России, проведя аналогию между действиями президента РФ Владимира Путина и императрицы Екатерины II.