Украинский политолог заявил, что с прекращением транзита газа Евросоюз забудет о Киеве Фото: REUTERS

Заинтересованность Европейского Союза в Киеве пропадет, как только Украина перестанет заниматься транзитом топлива. Такое мнение высказал украинский политический эксперт Андрей Головачев.

«Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через год-полтора, и тогда мы получим холодный душ», - приводит «Главред» слова политолога, который считает, что Украина «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы».

Головачев также отметил, что и Вашингтон преследует только собственные интересы в отношениях с Киевом. По его словам, Украина нужна США лишь для «сдерживания России».

Напомним, контракт, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа ежегодно в течение четырех лет – в период с 2021 по 2024 годы. Российская сторона не раз говорила о готовности продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.