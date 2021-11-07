Британская компания Marks & Spencer раздала сотрудникам бейджи с местоимениями

Все сотрудники компании Marks & Spencer теперь будут носить бейджи с местоимениями, чтобы клиенты знали, как к ним корректно обращаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники британской компании одежды Marks & Spencer теперь носят бейджи, на которых указаны местоимения «Он / Он / Его», «Она / Ее / Ее» и «Они / Они / Их». Таким образом компания дает понять клиентам, как они могут корректно обращаться к сотрудникам.

Как пишет The Sun, новшество введено после того, как сотрудники компании, поддерживающие идеи гендерного равенства, попросили сделать это. Местоимения на бейджиках – «простой и эффективный способ удостовериться, что сотрудники и клиенты компании уважают идентичность ЛГБТ», отметила представитель крупнейшей ЛГБТ-организации Stonewall Саша Мисра.

Ранее на kp.ru сообщалось, что управление Роспотребнадзор по Чеченской республике проверяет на причастность к пропаганде ЛГБТ антистресс-игрушку поп-ит. Ведомство получило жалобу от местного СМИ, которому показалась подозрительной радужная окраска игрушки, которая может повлиять на неокрепший разум детей.