Умер Игорь Никулин, бронзовый призер Олимпиады 1992 года в метании молота

Умер Игорь Никулин. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики Фото: соцсети

На 62-м году жизни умер бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года в метании молота Игорь Никулин. Об этом сообщил Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), где также заявили, что спортсмен готовился отправиться на тренировочные сборы в Адлер.

«Советский и российский метатель готовился отправиться на тренировочные сборы в Адлер, когда его жизнь трагически оборвалась. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Никулина», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВФЛА в Facebook.

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Игорь Никулин был многократным чемпионом и призером чемпионатов Советского Союза. На счету спортсмена бронзовая медаль Олимпийских игр 1992 года, две бронзы и одно серебро чемпионатов Европы, а также бронза Универсиады 1981 года.