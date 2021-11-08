На вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица высадят более 8 тысяч деревьев и кустарников

В районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица появятся более 8 тысяч деревьев и кустарников. Фото: sobyanin.ru

На благоустроенных этим летом столичных улицах и шоссе продолжается дополнительное озеленение. В районе вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица появятся более 8 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Этой осенью и в начале зимы на участке магистрали планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников, - отметил заммэра. - Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский».

На вылетных магистралях машины постоянно едут плотным потоком, поэтому для таких оживленных мест в городе стараются выбрать особые растения. Например, те, которые смогут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, обладают густой кроной.

«Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках, - рассказал Бирюков. - Каждые 3-4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений».

КОНКРЕТНО

На участках вылетной магистрали высадят:

- 177 деревьев и более 2,8 тысячи кустарников - от улицы Большие Каменщики до метро «Коломенская»;

- 80 деревьев и свыше 5 тысяч кустарников - от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы.

Во время благоустройства скоростного маршрута создано новое общественное пространство - сквер около храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде. Этой осенью там появятся:

- 29 туй;

- 21 остролистный клен;

- 11 декоративных яблонь.

Кроме того, от проезжей части сквер защитят более 300 кустов кизильника.