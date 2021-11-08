Умер Виктор Гунин, актер сериалов "След" и "Кулагин и партнеры"

Виктор Гунин / Кадр из сериала "Кодекс чести-2"

Умер Виктор Гунин, российский актер театра и кино. Он скончался в возрасте 68 лет. О смерти артиста сообщил его коллега Юрий Гаркави на сайте "Кино-Театр.ру".

"Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом, - написал Гаркави. - Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист".

О причине смерти в сообщении ничего не говорится.

Виктор Гунин играл в Московском государственном театре киноактера. Также на его счету целый ряд ролей в фильмах и сериалах. В частности, он снимался в картинах "Измены", "Кодекс чести", "Кулагин и партнеры", "Личная жизнь следователя Савельева", "Мент в законе", "Скорая помощь", "След" и "Час Волкова".