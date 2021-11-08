Риелторы назвали худшие типы соседей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики риелторского агентства "Макромир" назвали худшие типы соседей. Эксперты считают, что при покупке квартиры в новостройке риск оказаться в окружении неблагополучных соседей наиболее велик, передает Lenta.ru.

Первыми в списке оказались курящие соседи, так как дым через вентиляционные каналы и открытые окна попадает в квартиру. Также курение может привести к пожару.

Второй нежелательный тип - соседи, имеющие двух и более животных. Из их квартиры тоже может исходить неприятный запах, кроме того, собаки, например, часто лают по ночам.

Также среди худших типов соседей, аналитики назвали соседство с активными молодыми людьми.

"Никогда не понятно, какие увлечения будут вам мешать - громкая музыка определенных жанров, постоянные компании", - сообщили эксперты.

Юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов рассказывал, что привлечь к административной ответственности курильщика можно только при нарушении противопожарных правил. Размер штрафа может составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей, передает ФАН.

Ранее стало известно, что в России могут ввести квоту на домашних животных в квартирах. Минсельхоз предлагает ограничить количество проживающих на участках домов питомцев, сообщает Life.ru.