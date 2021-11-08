Heinz вырастила томаты для кетчупа в «марсианской» почве

Компания Heinz и Космический институт Олдрина при Технологическом университете Флориды вырастили томаты для кетчупа в почве, имитирующей марсианскую.

Проект реализовывался в течение двух лет. В его результате был выращен самый большой урожай томатов, когда-либо произведенный в условиях, приближенных к марсианским, сообщается в релизе, имеющемся в распоряжении kp.ru.

В ходе проекта была построена теплица «Красный дом», в которой разработчики смоделировали условия, приближенные к тем, которые существуют на Марсе. В частности, были воссозданы особенности освещения, температура и тип грунта. Как итог, Heinz вырастила несколько тысяч плодов для партии кетчупа Marz.

Как писал сайт kp.ru, ранее житель Сеяхи Михаил Окотэтто смог вырастить в своей теплице огурцы, помидоры, салаты и зелень, что случилось на севере Ямала впервые. При этом у мужчины нет агрономического образования.