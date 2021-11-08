Вирусолог попросил россиян заботиться не о сроке QR-кодов, а о борьбе с коронавирусом

Анатолий Альтштейн рассказал, что нужно сделать жизнь невакцинированных менее удобной, чтобы стимулировать их к прививке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что россиянам нужно беспокоиться не о сокращении сроков действия QR-кодов, а о коллективной борьбе с коронавирусом.

"Всех заботит вопрос о сроках QR-кодов, а меня, как вирусолога, заботит то, что люди не прививаются. Нужно прививать как можно больше, ведь только так мы сможем повлиять на эпидемию", - пояснил эксперт.

Альтштейн добавил, что нужно сделать жизнь вакцинированных людей более удобной, а жизнь невакцинированных - менее удобной, так как это будет стимулировать граждан к прививке.

Утром 8 ноября 2021 года в оперативном штабе России по борьбе с COVID-19 сообщили, что в работе портала "Госуслуги" был зафиксирован сбой, в результате которого у некоторых россиян обнулились QR-коды, сообщает ФАН.

В Минцифры заверили, что сроки действия сертификатов останутся прежними.

"Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг", - цитирует ведомство "Москва 24".