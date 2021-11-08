Эксперт по выживанию рассказал, как спастись при авиакатастрофе

Эдуард Халилов считает, что важно оставаться недалеко от места аварии и дождаться спасателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с "Пятым каналом" рассказал, как обезопасить себя от травм при падении самолета и что необходимо всегда иметь в ручной клади.

"В ручной клади я всегда рекомендую иметь что-то теплое из одежды. Это может быть флисовая кофта, это может быть легкая пуховая куртка, это может быть просто какой-то свитер, какая-то толстовка. Если у вас есть телефон, то вы сможете при помощи телефона вызвать помощь. Вы сможете сориентироваться. Потому что многие люди закачивают оффлайн-карты. И если есть связь, то и онлайн-карты тоже вам могут помочь.", - рассказал специалист.

По мнению эксперта, если вы очнулись на месте аварии, первым делом нужно осмотреть себя на предмет ран, переломов и ушибов, убедиться, не угрожает ли вам опасность и после этого проверить, не нуждается ли кто-то еще в вашей помощи. Важно оставаться недалеко от места аварии и дождаться спасателей.

"Руководители полетов все видят, что произошло, и сразу же отправляется группа спасения", - объяснил Халилов.

Ранее россиянам рассказывали, как вести себя при потопе.

"Необходимо, чтобы граждане серьезно относились к опасности. В случае штормового предупреждения лучше отложить выезд или выход из дома, а если окна имеют наружные жалюзи или ставни - закрыть их. Если от местной администрации поступило сообщение о возможном подтоплении - поднимите все вещи в доме максимально высоко, заприте жилье и переждите ненастье в безопасном месте в другом районе", - рассказал в беседе с ФАН эксперт по выживанию Михаил Макей.