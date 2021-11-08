Звезда фильма "Небесные ласточки" Эра Зиганшина была госпитализирована из-за проблем с сердцем

5 ноября 2021 год знаменитости стало плохо во время спектакля, постановку "Литургия Zero" пришлось отменить Фото: принтскрин видео.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Эра Зиганшина в беседе с "Пятым каналом" раскрыла причину госпитализации и рассказала о своем состоянии.

"Я, к сожалению, после больницы, и до 12-го я лежу. У меня было плохо с сердцем. Поэтому говорить мне сейчас трудновато", - рассказала она изданию.

Напомним, в пятницу, 5 ноября 2021 года, перед спектаклем в Александринском театре Петербурга, знаменитости вызвали скорую, постановку "Литургия Zero" пришлось отменить.

Эра Зиганшина родилась 1 февраля 1944 года в Казани. После школы она окончила театральную студию при Большом драматическом театре в Ленинграде под руководством Георгия Товстоногова. С 1965 года в течение 11 лет служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 2005 году была удостоена звания народной артистки России.

77-летняя актриса известна работами в фильме "Снежная королева", где сыграла роль маленькой разбойницы, а также в картинах "Небесные ласточки", "Невозвращенец", "Год собаки", "Последнее дело Вареного".