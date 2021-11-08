Глава представительства Avast рассказал, как избавиться от навязчивой рекламы в соцсетях

Россиянам рассказали, как избавиться от навязчивой рекламы в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что чтобы избавиться от пугающей и навязчивой таргетированной рекламы в соцсетях, стоит отключить отслеживание местоположения через настройки смартфона.

По мнению специалиста, нужно игнорировать рекламные объявление и сразу же их пролистывать, поскольку социальные сети отслеживают не только сам факт просмотра рекламы, но и то, как долго вы ее просматриваете.

"Например, в Twitter есть раздел "Конфиденциальность и безопасность", где можно отключить персонализированные рекламные предпочтения, а в настройках Facebook, в разделе "Реклама" есть множество вкладок, регулирующих таргетинг. Отключив персонализированную рекламу в каждой соцсети, не забудьте запретить им в настройках собирать о вас данные за их пределами", - добавил Федоров.

Накануне стало известно, что в одном из популярнейших мессенджеров Telegram начали тестировать сервис встроенной рекламы. Первый пост с соответствующей пометкой появился на Telegram-каналах, передает телеканал "360".