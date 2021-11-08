ВТБ запускает ВТБ Онлайн для неклиентов

ВТБ запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн. Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей. По оценкам ВТБ, только за первый год ей воспользуются до 750 тысяч клиентов других банков.

ВТБ Онлайн для клиентов других банков на этапе запуска включает в себя 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов. Клиенту доступен моментальный выпуск бесплатной цифровой карты ВТБ. Доставку ее физического аналога можно заказать с курьером. Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки. Доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту.

«По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно «протестировать» финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями – вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.