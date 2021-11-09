Зампред правления Сбера: «Я бы не ждал снижения цен на жилье в России»

Кирилл Царев. Фото: пресс-служба Сбера

Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью kp.ru заявил, что не стоит ждать снижения цен на жилье в России.

Он заметил, что на рынке жилье действуют долгие тренды. К примеру, нельзя за неделю построить больше домов и нарастить предложение. Нынешнее предложение было заложено в 2016-2017 годах, отметил Царев. Специалист считает, что серьезных изменений стоит ждать через два года.

- Можно предположить, что ситуация сейчас будет такая: не так много спроса и не так много предложения. Это приведет к некой стабилизации цен. Возможна ли небольшая коррекция цен? Да, причем и вверх, и вниз, но определенно она не будет драматичной. Так что я бы не ждал существенного снижения цен на жилье. Как минимум, у нас есть инфляция, причем в этом году она под 8 процентов. То есть для покупателей хорошей новостью будет даже не коррекция вниз, а отсутствие роста, — сказал Царев.

Полный текст интервью зампреда правления Сбера Кирилла Царева читайте на сайте kp.ru 9 ноября в 09:00 по мск.