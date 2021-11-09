В Сбере не видят ухудшения кредитной нагрузки на россиян

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что закредитованность населения России не переходит на опасные уровни. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На сегодня в Российской Федерации нельзя говорить не только о драматическом, но даже о сколько-нибудь существенном ухудшении состояния заемщиков. Об этом в эксклюзивном интервью kp.ru заявил зампред правления Сбера Кирилл Царев. Закредитованность населения не переходит за какие-то опасные уровни, и потребительское кредитование не нуждается в охлаждении, считает Царев.

- Страна большая – возможно, есть клиенты и сегменты, где сейчас есть повышенная долговая нагрузка. Но если смотреть на заемщиков Сбербанка, то мы не видим никакого ухудшения состояния заемщиков. По скоринговым баллам, по которым мы оцениваем клиентов, никакого драматического или даже существенного ухудшения вообще не происходит, - сказал Кирилл Царев в интервью kp.ru.

Заместитель председателя правления Сбера отметил, что уровень просроченной задолженности по кредитам остается низким и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

- По ипотеке, в принципе, очень низкий уровень риска. Просроченная задолженность очень низкая. У нас граждане к ипотеке относятся очень ответственно, - уточнил Кирилл Царев.

Полностью интервью зампреда правления Сбера Кирилла Царева сайту kp.ru читайте 9 ноября в 09.00 по мск.