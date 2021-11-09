В Ленобласти задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника СОБР Росгвардии

Личность подозреваемого устанавливается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Он погиб при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников во вторник, 9 ноября.

Инцидент произошел около 8 утра на Пулковском шоссе. Старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Захаров принимал участие в операции по задержанию телефонных мошенников. При попытке задержания они сбили росгвардейца на машине и скрылись. Захаров скончался на месте, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Предполагаемый виновник гибели росгвардейца был оперативно задержан. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, менее чем через час его автомобиль был блокирован полицейскими в районе города Мурино. Мужчина доставлен в полицию, его личность устанавливается.

В Росгвардии выразили соболезнования семье погибшего Евгения Захарова. У него остались жена и трое детей.

"В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу. Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях", - сообщают в Росгвардии.

Отмечается, что семье Захарова будет оказана вся необходимая социальная поддержка. Сейчас также рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, в отношении кого проводилась операция, в ходе которой погиб боец СОБРа Росгвардии. Утром 9 ноября полицейские в сопровождении силовой поддержки СОБРа приехали на Пулковское шоссе, чтобы задержать подозреваемых в телефонном мошенничестве. Однако один из предполагаемых преступников успел скрыться.