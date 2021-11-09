Губернатор Василий Орлов: «Отопительный сезон во всех муниципалитетах Амурской области проходит без сбоев»

Отопительный сезон в Амурской области проходит без сбоев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Амурской области начался без сбоев: готовность коммунальной инфраструктуры региона к зимнему периоду составляет 99,7 %. Котельные в муниципалитетах полностью обеспечены топливом на зимний период. На складах предприятий ЖКХ хранятся 540 тысяч тонн угля, почти шесть тысяч тонн мазута, более трёх тысяч тонн дров. По словам главы региона Василия Орлова, сейчас важно также полностью обеспечить топливом жителей частного сектора.

- К холодам коммунальщики подготовились своевременно - отопительный сезон во всех муниципалитетах области проходит без сбоев. Но и частный сектор должен быть в полном объёме обеспечен топливом, - подчеркнул глава области на совещании регионального правительства, главной темой которого стал отопительный сезон.

В рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов из областного бюджета было выделено 2 миллиарда рублей. В первую очередь средства направлялись на ремонт аварийных объектов. Сейчас комиссия с участием представителей заказчика, подрядчика и районных администраций производит приём выполненных работ. В рамках программы продолжается строительство модульной котельной в селе Возжаевка Белогорского округа. В селе Никольское того же округа в котельной установили новые модельные котлы, а в котельной города Райчихинска появились новые дымососы-пылеуловители.

Специалисты региональной Государственной жилищной инспекции ведут ежедневный мониторинг ситуации на коммунальных объектах. С начала подготовки отопительного периода сотрудники инспекции провели 147 выездных проверок. В случае выявления нарушений предприятия штрафуют, с начала сезона наложено штрафов на общую сумму в 662 тысячи рублей.