ГИБДД: в России выросло число ДТП с участием машин каршеринга

Всего за 9 месяцев 2021 года было зафиксировано 652 аварии Фото: Павел КЛОКОВ

Согласно статистики аварийности ГИБДД России, в России резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием машин каршеринга. Об этом во вторник, 9 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Всего за 9 месяцев 2021 года было зафиксировано 652 аварии, что на 35,8% больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. Травмы в таких ДТП получили 831 человек (+41,8%), 45 человек погибли (+136,8 %).

Издание "Известия" рассказывало, что сотрудниками ГИБДД Москвы с января по сентябрь 2021 года пресечено более 58 тысяч административных правонарушений, допущенных водителями арендованных автомобилей.

Ранее сообщалось что в России более чем на 50% за год выросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов). Данный показатель на 51,27% выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, передает RT.