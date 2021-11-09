Эрдоган сообщил о планах Турции построить еще две атомные электростанции

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Турция собирается приступить к строительству второй и третьей атомных электростанций вслед за АЭС «Аккую», над которой работает госкорпорация «Росатом». Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка в Анкаре.

Турецкий лидер заявил, что посетив АЭС «Аккую», он лично смог убедиться, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в республики. Как уточнил Эрдоган, первый блок этой электростанции Турция планирует ввести в строй в 2023 году.

«Работы на станции продолжается. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом, Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После «Аккую» мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС», - заявил турецкий президент.

Эрдоган отметил, что «Аккую» не только устранит дефицит электроэнергии в Турции, но и «внесет вклад в усилия по предотвращению изменения климата».

Напомним, о том, что госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции, стало известно 29 октября.