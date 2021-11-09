Минпросвещения РФ разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство просвещения РФ предложило актуализировать правила орфографии, выступив с инициативой существенной корректировки правил русского языка. Проект постановления ведомства, новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте отмечается, что на сегодняшний день русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», которые были утверждены в 1956 году, то есть, более 60 лет назад. Как указывают в ведомстве, данный пробел необходимо устранить, скорректировав существовавшие долгое время нормы.

«За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания», - говорится в документе.

В министерстве говорят о том, что новый свод сделает правила русского языка более полными и соответствующими современному состоянию.