Врач-биохимик рассказал о стерильном иммунитете, который защитит от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный внештатный специалистом по клинической лабораторной диагностике Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Баклаушев объяснил, что значит стерильный иммунитет к коронавирусу.

Ученые уже делают первые шаги в создании вакцины, которая позволит человеку получить неуязвимость от ковида. Стерильный иммунитет подразумевает невозможность заразиться SARS-CoV-2.

О возможности создания такой вакцины рассказали на Конгрессе по лабораторной медицине в Москве. Главную роль в определении такого иммунитета сыграют иммуноглобулины А(IgA). То есть, иммуноглобулины, которые являются секреторными (то есть могут выделяться через слизистые оболочки в полости носа, кишечнике, бронхиальном дереве).

Сегодня показатели иммуноглобулинов А используют как маркер в случае реакции организма на коронавирус, но опираются врачи на другие маркеры-защитники.

Но именно IgА способен оказывать помощь в выработке иммунитета и маркировать клетки коронавируса.

- То есть, этот вид иммуноглобулинов создаст так называемую стерильную защиту. То есть невозможно будет болеть даже бессимптомно, - делится ученый с сайтом mk.ru.

Если повысить в организме IgА, то эти иммуноглобулины способны инактивировать размножение вируса. Они будут сразу прилипать к зараженной вирусом клетке и демонстрировать ее другим. Таких меток будет достаточно, чтобы иммунные клетки сразу уничтожили противника.

Как следствие, будет исключена возможность бессимптомной болезни ковидом.

Врач предполагает, что подобный иммунитет смогут получить те, кто переболел коронавирусом в легкой форме или перенес заболевание средне интенсивности.

А вот у пожилых людей с патологиями, которые снижают иммунореактивность, стерильного иммунитета скорее всего не будет.