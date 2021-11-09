В Минтруда рассказали об упрощении получения пенсий по потере кормильца

Некоторым категориям россиян упростят получение пенсий. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что процедура оформления пенсий по потере кормильца станет проще. Уже разработан и размещен на общественное обсуждение законопроект, согласно которому подавать заявление для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним будет не нужно.

- С 1 января 2023 года такие пенсии будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас представители ребенка, один или оба родителя которого умерли или признаны пропавшими без вести, обращается с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Законопроект предлагает изменить этот механизм так, что личное обращение в ПФР не понадобится.

Ранее на kp.ru эксперт объяснял, почему в России такие маленькие пенсии.