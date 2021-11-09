Госдума РФ разрешила менять банкноты на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 9 ноября, Госдума РФ приняла закон, разрешающий банкам не проводить идентификацию граждан при размене или замене банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.

Документ увеличивает пороговую сумму операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала без идентификации клиента с 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, увеличивается пороговая сумма операций по замене поврежденных банкнот или монет, не имеющих признаков подделки. А при совершении подобных операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, разрешается проводить упрощенную идентификацию.

На сегодняшний день работающие с деньгами организации, среди которых банки, ломбарды, страховые организации, обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится только, если сумма операции не превышает 15 тысяч рублей, физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей, а также при покупке гражданином ювелирных изделий на сумму до 40 тысяч рублей, а в случае расчета по карте - до 200 тысяч рублей.