В России создадут новую зенитную ракетную систему С-550 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России работают над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что на совещаниях в Сочи, которые прошли 1-3 ноября, президент России Владимир Путин сделал особый акцент «на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Министерство не приводит какие-либо детали о новой системе.

Напомни, как писал сайт kp.ru, глава государства на совещании по развитию ОПК в Сочи заявил, что разработка передовых вооружений обеспечила высокий уровень военной безопасности России на десятилетия вперед, но указал на необходимость дальше модернизировать систему Воздушно-космических сил (ВКС), подчеркнув, что данных изменений требует и общая военно-политическая обстановка. Российский лидер обратил внимание на «растущую интенсивность» полетов авиации НАТО около российских границ.