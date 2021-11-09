МИД РФ призвал США отказаться от обвинений Москвы в нежелании бороться с изменением климата

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москвы призывает Вашингтон отказаться от бездоказательных и голословных обвинений в том, что Россия якобы прилагает мало усилий в борьбе с изменением климата. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая отметила, что подобные заявления звучали во время проходящей в Глазго конференции по климату от американских политиков, в том числе от бывшего президента США Барака Обамы.

«Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение», - заявила дипломат, добавив, что Москва ждет не поучений, а конкретных шагов от американских партнеров по данному вопросу.

Захарова заявила, что Россия призывает США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, «отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата». Представитель МИД РФ также указала, что позиция Москвы, в отличие от Вашингтона, была и остается последовательной.

«Предпринимаемые в нашей стране меры носят конкретный и комплексный характер. Ведь для Российской Федерации изменение климата – серьезный вызов на национальном уровне», - подчеркнула она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам конференции об изменении климата (COP26) в Глазго, заявил о том, что главы России и Китая «формально» не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме, а также указал на то, что в нашей стране «тундра горит», а Москва якобы игнорирует проблемы климата.