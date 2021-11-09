Макрон заявил, что Франция возобновит строительство АЭС для обеспечения энергетической независимости

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Франция впервые за много лет возобновит строительство атомных электростанций (АЭС) для того, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей. Такое заявление во вторник, 9 ноября сделал французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии», - сказал глава Франции в ходе телеобращения к согражданам.

По его словам, подобные меры помогут Франции «обеспечить достаточно электроэнергии», а также «получить энергетическую независимость».

Макрон также заявил, что Франции вскоре предстоит стать председателем Европейского союза в ситуации, когда в мире наблюдается столкновение между крупными державами - китайской, американской и российской держав. Председательство в Евросоюзе перейдет к Франции на шесть месяцев 1 января следующего года.